Lost Ark : la sortie occidentale encore repoussée à 2022

Amazon a beau investir énormément dans le jeu vidéo, la marque a grand-peine à sortir son premier jeu. Si ce dernier devrait être New World, un projet plus ancien voit sa date de sortie en occident à nouveau repoussée.

Il s'agit de Lost Ark, un hack'n'slash / MMORPG très inspiré de Diablo, qui a d'ailleurs été présenté pour la première fois à l'époque où Diablo 3 commençait à s'essouffler et que Reaper of Souls était à peine annoncé. Nombre de joueurs attendaient alors des nouvelles rapides du titre développé en Asie...

Entre-temps, le studio à l'origine du projet a été racheté et intégré à Amazon Game Studios et la première version est sortie en Corée en novembre 2018. Amazon prévoit depuis de l'adapter au marché occidental, y voyant un fort potentiel, et promettait dernièrement une sortie cet automne...

Malheureusement, l'équipe a encore beaucoup de chemin pour corriger tous les bugs, traductions, réenregistrer les dialogues et préparer les infrastructures en ligne... Amazon annonce se donner le temps de faire les choses correctement et repousse donc la sortie du jeu à début 2022 pour l'occident.

Impossible toutefois de ne pas penser que le retard accumulé par New World est également à l'origine du décalage de Lost Ark : le titre doit sortir à la fin du mois et Amazon préfère sans doute conserver des ressources pour assurer la sortie de son titre et laisser un peu d'air au jeu pour éviter que ses deux titres ne se concurrencent l'un l'autre.