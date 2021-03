Amazon ouvre un quatrième studio dédié au jeu vidéo

Amazon vient d'annoncer l'ouverture d'un quatrième studio dédié à la production de jeux vidéo et s'offre les talents de certains développeurs de Rainbow Six Siege.

Amazon a récemment indiqué avoir ouvert un nouveau studio Amazon Games localisé à Montréal. Le spécialiste de la vente en ligne indique que ce studio aura la charge de produire des titres à gros budgets, les fameux AAA.

Et pour réussir dans sa tâche, le studio pourra compter sur quelques pointures, avec notamment une partie des développeurs de Rainbow Six Siege. Le premier titre en production sera un jeu multijoueur en ligne, et il se pourrait qu'il s'agisse d'un FPS.

Xavier Marquis, directeur créatif du studio a rappelé que ses 8 années sur Rainbow Six Siege devraient offrir une expérience sérieuse dans le développement de titres multijoueurs. Reste que l'expérience ne fait pas tout : on se souvient qu'Amazon a déjà enterré quelques projets avant même leur sortie comme Crucible, et que la marque a déjà repoussé plusieurs fois la sortie de New World, son premier MMO.