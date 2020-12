Amazon Prime Air taille dans ses effectifs

Dans le cadre d'une réorganisation, des dizaines de personnes travaillant sur le projet de livraison par drone d'Amazon ont récemment été licenciées. Selon une porte-parole d'Amazon (Reuters), cette réorganisation autour d'une petite équipe au sein de la division Amazon Prime Air doit permettre de mieux répondre aux besoins des clients et de l'entreprise.

Les équipes de recherche et développement, ainsi que du personnel dans le domaine de la fabrication seraient particulièrement concernés par cette réorganisation. D'après le Financial Times, des accords de principe avec deux fabricants externes en Autriche et Espagne avaient été conclus. Ils doivent être finalisés.

À la fin de l'été, Amazon Prime Air avait obtenu le feu vert de la Federal Aviation Administration (FAA) pour commencer à mener des opérations de livraison par drone en devenant un transporteur aérien.



L'année dernière, Amazon avait présenté un nouvel appareil pour son projet Amazon Prime Air. Il atterrit et décolle à la verticale comme un hélicoptère, et vole comme un avion en déplaçant ses six hélices.

Avec six degrés de liberté, le drone peut voler sur une distance de jusqu'à 25 km et livrer des colis pensant moins de 2,3 kg en moins de 30 minutes. Autonome, il tire parti de technologies d'intelligence artificielle pour réagir en fonction des situations qu'il rencontre.

Le drone s'appuie sur de la vision stéréoscopique à vues multiples pour la détection d'objets statiques. La détection d'objets en mouvement s'opère avec de la vision par ordinateur et des algorithmes de machine learning. L'appareil est équipé de caméras thermiques, de profondeur et sonar.