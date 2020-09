Amazon Prime Air obtient l'aval de la FAA pour livrer des colis par drone

Pour sa livraison par drone aux États-Unis et avec Amazon Prime Air, Amazon obtient une certification de la FAA en tant que transporteur aérien.

Déjà autorisé à mener des tests, Amazon a obtenu le feu vert de la Federal Aviation Administration (FAA) pour commencer à mener des opérations de livraison par drone. Amazon Prime Air est ainsi un transporteur aérien pour la FAA.

" Cette certification est une étape importante pour Prime Air et indique la confiance de la FAA dans les opérations et les procédures de sécurité d'Amazon pour un service autonome de livraison par drone qui permettra un jour de livrer des colis à nos clients dans le monde entier ", déclare David Carbon (Bloomberg), vice-président d'Amazon qui supervise Prime Air.

Outre-Atlantique, une même confiance de la FAA a déjà été accordée à Wing (Google) et UPS. Il y a déjà bien longtemps qu'Amazon avait commencé à parler de son projet de livraison par drone. En dépit de tests, une exploitation commerciale n'a pas encore vu le jour.

L'année dernière, Amazon avait dévoilé un nouvel appareil pour son projet Amazon Prime Air (vidéo ci-dessus). Il atterrit et décolle à la verticale comme un hélicoptère, et vole comme un avion en déplaçant ses six hélices protégées.

Le drone est capable de voler sur une distance de jusqu'à 25 km et de livrer des colis pesant moins de 2,3 kg en moins de 30 minutes. Avec six degrés de liberté, il est autonome et exploite des technologies d'intelligence artificielle pour réagir en fonction des situations rencontrées.

Il s'appuie sur de la vision stéréoscopique à vues multiples pour la détection d'objets statiques. La détection d'objets en mouvement se fait avec de la vision par ordinateur et des algorithmes de machine learning.

Le drone est équipé de caméras thermiques, de profondeur et sonar. Amazon avait vanté ses propres techniques de vision par ordinateur pour reconnaître et éviter des câbles aériens.