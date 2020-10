Prime Day : tous les produits spécifiques Amazon de nouveau en baisse (Kindle, Echo, Fire HD...)

Le Prime Day d'Amazon se termine ce soir à 23h59, mais Amazon continue en cette fin d'après-midi de diminuer le prix de certains de ses produits, y compris par rapport à hier. Faisons le point sur tous les produits "made in Amazon".

Pour rappel, ces offres promotionnelles ne sont accessibles qu'aux clients Amazon disposant de l'abonnement Prime facturé 49€ par an ou 5,99€ par mois et qui permet d'accéder à de nombreux avantages toute l'année. Par contre, même si vous n'êtes pas abonné, sachez que vous pouvez tester le service gratuitement pendant 30 jours, et donc profiter gratuitement des promotions de ce Prime Day !

Vous pouvez consulter la liste complète des produits en promotion ici, mais surtout nos bons plans par catégorie de produits regroupant toutes les promotions actives de ce mardi (les articles seront mis à jour tout au long de la journée) avec des nouveautés comme les OnePlus 8 Pro à 699 € au lieu de 899 €, l'iPhone 11 128 Go à 739 € au lieu de 859 €, l'iPad Air à 609 € au lieu de 739 € et bien d'autres encore



Pour en revenir à Amazon, ce dernier possède de nombreux produits exclusifs fabriqués et vendus par le géant américain. On y trouve notamment la liseuse électronique Kindle avec 3 modèles dont les Paperwhite et Oasis, les enceintes connectées Echo (Dot, Show, Show 8, Auto, Studio, Flex,...), les tablettes tactiles Fire 7 et Fire HD ou encore le routeur Amazon eero. Tous ces produits sont affichés aujourd'hui en promotion, l'occasion de s'équiper à prix réduit.

Vous trouverez ci-dessous toutes les promotions concernées :



A vous de jouer !