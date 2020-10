Amazon Prime Day : les SSD, disques durs, NAS, clés USB et cartes mémoires en promotion !

Amazon lance officiellement son opération Prime Day les 13 et 14 octobre 2020, avec d'importantes promotions sur des centaines d'articles.

Pour rappel, ces offres promotionnelles ne sont accessibles qu'aux clients Amazon disposant de l'abonnement Prime facturé 49€ par an ou 5,99€ par mois et qui permet d'accéder à de nombreux avantages toute l'année. Par contre, même si vous n'êtes pas abonné, sachez que vous pouvez tester le service gratuitement pendant 30 jours, et donc profiter gratuitement des promotions de ce Prime Day !

Vous pouvez consulter la liste complète des produits en promotion ici, ou encore notre bon plan publié à minuit concernant les promotions par marque (Apple, Samsung, Sony, Bose, Sandisk, Crucial, LG, Garmin,...) idéal pour trouver le produit que vous recherchez.



Dans le domaine du stockage, vous aurez ainsi le choix entre de nombreuses marques leader du domaine :

Et vous trouverez ci-dessous les offres les plus intéressantes :



