Amazon Prime Day : tous les aspirateurs balais Tineco en TRES forte promotion !!!

Le Prime Day d'Amazon se termine dans quelque heures mais les bonnes affaires ne cessent de se succéder et c'est au tour des aspirateurs balais de chez Tineco d'être proposés à prix réduit.

Parmi ces nombreuses promotions, Amazon nous propose le Tineco A11 Master que nous par ailleurs testé il y a quelques jours. Il est vendu avec pas moins de 13 accessoires ce qui est rare dans cette gamme de prix et qui ne laissera aucune chance à la poussière de se cacher.

Son bloc d'aspiration associé à un filtre HEPA est capable de filtrer jusqu'à 99.97 % de l'air et bloque les particules jusqu'à 0.3 microns. La cuve de 0,6 litres est entierement démontable et s'ouvre par le bas afin de faciliter l'évacuation des poussières.

L'aspirateur A11 Master est équipé d'un moteur de 450W associé à des batteries 2000 mAh permettant une autonomie de 50 minutes. La puissance d'aspiration est aussi réglable : silence, normal et max.

Pour finir, il possède une gachette avec un mecanisme de blocage ce qui permet une fonction continue.

Le Tineco A11 Master est disponible au prix réduit de 272 € au lieu de 429 € sur le site d'Amazon pendant le Prime Day.





Un autre aspirateur de chez Tineco est éligible aux réductions du jour : le Floor One S3. C'est un aspirateur-balai capable d'aspirer le poussière et de laver en même temps.

Il est fourni avec une station de rechargement, 2 brosses rouleaux, deux filtres HEPA, une brosse multifonction et une solution de nettoyage. Il est équipé d'un reservoir d'eau de 500 ml et d'une batterie de 4000 mAh ce qui permet une autonomie maximum de 35 minutes.

Un ecran LCD permet d'afficher le niveau de batterie, la puissance de nettoyage et quelques indicateurs d'obstruction. Grâce à la technologie iLoop, l'aspirateur-balai est capable de décider du niveau de salissure afin d'optimiser son nettoyage.

Il est aussi possible de connecter le Tineco Floor One S3 à l'application mobile. Cette dernière permet de faire des statistiques sur l'utilisation de l'aspirateur comme par exemple sa consommation d'eau mais aussi d'avoir le suivi des notifications (reservoir d'eau sale plein par exemple).

On s'habitura rapidement à l'efficacité de l'équipement et on aura du mal à revenir en arrière.

Le Tineco Floor One S3 est jusque ce soir au prix fortement réduit de 286 € au lieu de 499 €.



Vous trouverez également d'autres aspirateurs balais de la marque Tineco, tous en forte promotion :



A10 Hero au prix de 139 € au lieu de 229 €

A10 Dash au prix de 111 € au lieu de 199 €

A11 Hero au prix de 219 € au lieu de 399 €

PWRHERO 11 au prix de 169 € au lieu de 229 €

Pure One S12 au prix de 359 € au lieu de 599 €

Pure One X au prix de 202 € au lieu de 329 €

iFloor 3 au prix de 230 € au lieu de 329 €



