Prime Day : plus de 30 jeux à télécharger gratuitement sur Amazon Prime Gaming

L'événement Prime Day d'Amazon se tiendra les 12 et 13 juillet et offrira un vaste panel de promotions sur de nombreuses catégories de produits. Outre les bonnes affaires éventuelles, la firme n'oubliera pas les gamers avec une belle liste de jeux en téléchargement gratuit sur le service Prime Gaming.

Il faudra être membre Amazon Prime pour profiter de plus de 30 jeux gratuits accessibles à partir du 21 juin, l'opération s'étirant ensuite jusqu'au Prime Day proprement dit.

Et la firme met en avant plusieurs titres d'importance dans ces jeux offerts. On trouvera ainsi GRID Legends et Need for Speed Heat pour les amateurs de courses automobiles ou Mass Effect Legendary Edition et ses trois volets retravaillés pour tourner jusqu'en 4K UHD.

L'univers Star Wars sera bien présent avec pas moins de trois titres proposés gratuitement :

Star Wars Jedi Knight - Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II - Jedi Outcast

Star Wars Republic Commando

Et un paquet de jeux indie

On pourra également découvrir 25 jeux indie à découvrir ou redécouvrir et qui pourront occuper l'été caniculaire :

10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip — 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Tout ces titres seront accessibles en téléchargement gratuit depuis la plate-forme Amazon Prime Gaming qui, rappelons-le, est incluse dans l'abonnement Amazon Prime.