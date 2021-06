Amazon Prime Day : les meilleures offres sur les PC portables, PC gaming, chromebook et moniteurs

Le Prime Day d'Amazon se termine ce soir à minuit mais vous avez encore toute la journée pour débusquer la bonne affaire, notamment parmi notre sélection de PC portables, y compris de gaming, de chromebook et de moniteurs.

Le Prime Day d'Amazon se termine ce soir mais vous avez encore le temps de faire de nombreuses bonnes affaires.

Pour rappel nous avons publié un MEGA bon plan regroupant des dizaines de promotions et également hier soir notre TOP 30 des meilleures bonnes affaires de ce premier jour, que nous vous conseillons de relire avec attention.



Passons aujourd'hui au domaine des PC portables (bureautique et gaming) chromebook et des moniteurs, qui ont été plébiscités cette année durant tous les confinements avec une explosion des ventes, de quoi donc s'équiper à moindre coût !

Chromebook

PC portable

PC portable gaming

Moniteur



A vous de jouer !

Et n'oubliez pas les MEGA promotions chez Fnac - Darty avec jusqu'à -50% de réduction pour contrer l'Amazon Prime Day ou encore les promotions de folie au niveau des smartphones chez AliExpress.