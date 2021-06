Amazon Prime Day : déjà de très nombreuses offres disponibles pour vous faire patienter !

Plus que 4 jours à patienter avant le très attendu Prime Day d'Amazon qui vous permettra de réaliser de très bonnes affaires. Mais Amazon compte bien occuper le terrain d'ici là en proposant déjà de nombreuses promotions spécifiques et intéressantes !

Le Prime Day annuel d'Amazon aura lieu pendant 2 jours du 21 juin à minuit au 22 juin pour les membres Prime en France, Belgique, Luxembourg, États-Unis, Australie, Royaume-Uni, Allemagne, Italie ou encore l'Espagne, c'est dire s'il s'agit d'un événement majeur pour Amazon.

Le géant américain a d'ailleurs communiqué sur le sujet en indiquant que plus de 2 millions d'offres dans le monde seront disponibles pour ses plus de 200 millions de membres Amazon Prime. Pour rappel l'abonnement Amazon Prime est facturé 5,99 € par mois (ou 49 € par an), profite d'un essai gratuit de 30 jours et permet d'accéder à de très nombreux services comme la livraison gratuite plus rapide ou encore les services Prime Vidéo (séries et films), Amazon Music Prime (2 millions de titres), Prime Reading (ebooks), Prime Gaming, Amazon Photos (stockage gratuit illimité)...

En France Cdiscount propose de façon similaire son service Cdiscount à volonté pour bénéficier de la livraison gratuite et également de nombreux avantages : abonnement habituellement facturé 29 € par an mais en ce moment proposé au prix exceptionnel de 8 € la première année !

Pour en revenir aux promotions du jour, Amazon propose en effet de nombreux produits spécifiques Amazon à prix cassé que vous pourrez trouver sur cette page dédiée. Vous y trouverez en vrac:



mais également des produits high-tech non Amazon :



Rappelons enfin qu'Amazon propose également actuellement des promotions dédiées Apple :

Smartphones



Ordinateur portable



Ecouteurs



Et n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans avec le Xiaomi Poco F3 5G à moins de 300€ (écran AMOLED, Soc 870) et le iRobot Roomba 971, ou encore l'opération spéciale Xiaomi chez Cdiscount avec des offres folles sur smartphones, climatiseurs, trottinettes...