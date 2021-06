Amazon casse les prix sur le Xiaomi Poco F3 5G à moins de 300€ (écran AMOLED, Soc 870) et le iRobot Roomba 971

Pour rappel Poco est une marque de l'univers Xiaomi dont le credo de base est de proposer des smartphones performants à des prix très agressifs, comme l'excellent Poco F3 présenté fin mars dernier et qui s'affiche aujourd'hui à moins de 300 € chez Amazon !

Pour rappel le Poco F3 propose un grand affichage 6,67 pouces AMOLED FHD+ avec support du HDR10+ et rafraîchissement 120 Hz adaptatif, sans oublier un échantillonnage tactile qui passe à 340 Hz idéal pour les gamers, sans oublier le support True Display et MEMC (ajout d'images dans les vidéos pour les fluidifier).

Il intègre un surpuissant SoC Snapdragon 870 avec RAM LPDDR5 et mémoire de stockage UFS 3.1 et est compatible 5G et WiFi 6.

Il intègre une batterie de 4520 mAh avec charge rapide 33W et ne mesure que 7,8 mm d'épaisseur pour 196 g.

A l'arrière, on retrouve le bloc photo avec un module principal 48 megapixels, un ultra grand angle 8 megapixels et un capteur macro 5 megapixels. Pour la vidéo, le bloc photo comprend aussi un micro permettant de capter du son spatialisé et plusieurs modes spéciaux donnent la possibilité de générer des effets créatifs.

Vous trouverez aujourd'hui chez Amazon le Poco F3 6+128 Go au prix réduit de 298,99 € au lieu de 349 € prix officiel. Une excellente affaire !



Signalons également une autre promotion très intéressante, toujours chez Amazon, sur le robot aspirateur iRobot Roomba 971 proposé à seulement 369 € au lieu de 499 €.

Ce dernier est équipé d’une double brosse en caoutchouc et de nombreux capteurs pour un nettoyage optimal, le robot réalisant une cartographie de votre habitation avec possibilité de délimiter des zones via l'application mobile dédiée iRobot Home. Le Roomba 971 posssède un moteur fonctionnant à 10 000 tr/m offrant une aspiration ultra puissance, et possède une autonomie d'environ 1h30, avec un temps de charge de 2 heures. Comme tout aspirateur robot autonome, il retournera tout seul faire le plein d'énergie à sa borne de recharge avant de repartir nettoyer.

