Amazon Prime Day revient les 21 et 22 juin prochains

Amazon annonce le retour de ses journées promotionnelles Prime Day. Cet événement promotionnel annuel d'Amazon aura lieu du 21 juin à minuit au 22 juin pour les membres Prime en France, en Belgique et au Luxembourg, ainsi que dans d'autres pays comme les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.

Au Canada et en Inde, le Prime Day est par contre reporté en raison de l'impact croissant de la Covid-19. L'année dernière, la crise sanitaire du coronavirus avait déjà perturbé le calendrier habituel du Prime Day qui n'avait pas été estival - sauf en Inde - mais automnal.

En France, l'édition 2021 du Prime Day tombera avant les soldes d'été qui ont été reportées et débuteront le 30 juin au lieu du 23 juin.

Pour ses 48 heures de promotions, Amazon indique plus de 2 millions d'offres dans le monde et rappelle qu'il y a désormais plus de 200 millions de membres Amazon Prime dans le monde. L'abonnement Amazon Prime est facturé 5,99 € par mois (ou 49 € par an) et profite d'un essai gratuit de 30 jours.

Du lundi 7 juin au dimanche 20 juin, Amazon annonce par ailleurs que pour 10 € dépensés sur une sélection de produits provenant de petites et moyennes entreprises françaises, les abonnés Prime recevront un bon de 10 € à utiliser lors du Prime Day.

La sélection de produits est à retrouver sur la boutique des entreprises françaises, la boutique Amazon Handmade ou Amazon Launchpad.