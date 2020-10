Prime Day Somfy : sécurisez votre maison avec le système d'alarme sans fil connecté Home Alarm Plus, et...

Si vous souhaitez sécuriser votre maison avec un système d'alarme efficace et à prix fortement réduit pour ce Prime Day d'Amazon, c'est le moment de regarder du coté de Somfy qui propose de nombreux dispositifs dont le pack complet Home Alarm Plus.

Pour rappel, le Prime Day d'Amazon se termine ce mardi soir à 23h59, il ne reste donc que quelques heures pour profiter des bonnes affaires.

Pour rappel, ces offres promotionnelles ne sont accessibles qu'aux clients Amazon disposant de l'abonnement Prime facturé 49€ par an ou 5,99€ par mois et qui permet d'accéder à de nombreux avantages toute l'année. Par contre, même si vous n'êtes pas abonné, sachez que vous pouvez tester le service gratuitement pendant 30 jours, et donc profiter gratuitement des promotions de ce Prime Day !

Vous pouvez consulter la liste complète des produits en promotion ici, mais surtout nos bons plans par catégorie de produits regroupant toutes les promotions actives de ce mardi (les articles seront mis à jour tout au long de la journée) :



Pour en revenir au bon plan du jour, il s'agit donc du leader Somfy qui nous propose différents produits à prix réduit pour sécuriser votre maison.

Le système complet proposé à prix réduit est le Home Alarm Plus (Somfy 1875230) que j'ai déjà eu l'occasion de tester et qui m'a donné entière satisfaction. Ce pack regroupe 3 détecteurs de vibrations et d'ouvertures IntelliTAG (à coller sur portes ou fenêtres), un détecteur de mouvement, deux sirènes (une intérieure de 110 dB et une extérieure de 112 dB), 3 badges permettant de désactiver / activer l'alarme, et enfin de la centrale Link permettant la connexion sans fil des périphériques reliée en WiFi à votre réseau. Libre à vous ensuite de le compléter en achetant à l'unité ce qu'il vous manque (caméra, badge d'accès,..).

Ce système d'alarme est entièrement depuis votre smartphone via l’application Somfy Protect, et est compatible Google Assistant et Alexa. Et pas de souci, même en cas de coupure de courant, le dispositif reste fonctionnel durant 6h grâce à une batterie présente dans la centrale Link.

Le pack Somfy Home Alarm Plus est proposé à 399,99 € au lieu de 549 € dans le cadre du Prime Day.

Vous trouverez également chez Somfy :

La caméra de surveillance avec sirène intégrée Somfy One à 149 € au lieu de 249 €

le visiophone V100 (Somfy 2401330) avec interphone vidéo écran 4 pouces et vision nocturne à 149 € au lieu de 212 €

la box domotique Tahoma avec 1 prise connectée io à 249 € au lieu de 349 €

l'alarme Home Alarm Starter Pack à 282 € au lieu de 300 €



A vous de jouer !