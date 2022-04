Amazon Prime intègre Deliveroo Plus

Pendant un an, Amazon Prime intègre sans surcoût la formule Argent de l'abonnement Deliveroo Plus pour la livraison de repas.

Depuis cette semaine, les membres Amazon Prime ont la possibilité de bénéficier d'un abonnement Deliveroo Plus qui est gratuit pendant un an. Il s'agit du programme de fidélité Argent via lequel la livraison est offerte sur toute commande de 25 € minimum dans les 26 000 restaurants partenaires de Deliveroo.

Pour Deliveroo Plus, l'abonnement Argent est normalement facturé 2,99 € par mois. Son intégration dans Amazon Prime représente donc une valeur de presque 36 €. Afin d'en profiter, les membres Amazon Prime peuvent se rendre sur l'application Deliveroo et lier les comptes Amazon et Deliveroo.

" Nous sommes toujours en quête de nouveaux avantages pour nos membres Amazon Prime et sommes heureux de lancer cette collaboration avec Deliveroo France qui leur permettra de profiter d'un large choix de repas livrés gratuitement ", déclare Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France.

Un prix qui ne bouge pas en France

En France, l'abonnement Amazon Prime est à 5,99 € par mois ou 49 € par an. Il comprend des avantages de livraison, un accès prioritaire avant le début de promotions, un programme d'essai d'articles éligibles avant achat.

C'est aussi Prime Video (SVOD), Amazon Music Prime (plus de 2 millions de titres sans publicité), Prime Photos (stockage illimité sur Amazon Cloud Drive), Prime Reading (centaines de livres depuis Fire ou Kindle d'Amazon, via les applications Kindle ou sur ordinateur) et Prime Gaming (jeux gratuits sur PC, contenus exclusifs, abonnement à une chaîne Twitch chaque mois).

En début d'année pour les nouveaux abonnés et depuis fin mars pour les anciens abonnés, l'abonnement Amazon Prime aux États-Unis (encore plus complet qu'en France) a connu une augmentation en passant de 12,99 $ à 14,99 $ par mois.