Pass Ligue 1 : on vous dit tout sur l’abonnement foot d’Amazon Prime

Adepte du foot français, cette offre est faite pour vous. Le Pass Ligue 1 est disponible via Amazon Prime Video. On vous explique comment l'obtenir.

Il y a quelques mois, l’entreprise Amazon a acquis 80 % des droits de diffusion de la Ligue 1, et ce jusqu’en 2024. Début juillet, la société a annoncé que la diffusion se ferait par le biais d’Amazon Prime. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre un abonnement supplémentaire pour pouvoir profiter des matchs de foot.

En premier lieu, il vous faudra être abonné à Amazon Prime si cela n’est pas déjà fait. Cela vous donne accès à la livraison rapide et à des offres en avant première, à la plateforme de streaming Prime Video, mais aussi à Music Prime et à Prime Reading pour emprunter des ebooks. L’abonnement est de 5,99 par mois ou 49 euros par an. Un mois d’essai est offert.

Dans un second temps, il faudra prendre l’abonnement au Pass Ligue 1. C’est un abonnement sans engagement avec une période d’essai de 7 jours. Il vous permet d’assister à 8 matchs sur 10 qui sont diffusés le week-end entre le vendredi et le dimanche soir. Pour les autres matchs, ils seront commentés en direct avec prise de parole 15 minutes avant le coup d’envoi.

Les matchs de Ligue 1 seront disponibles à partir du 6 août, date de l’ouverture de la saison. Pour les matchs de Ligue 2 la diffusera se fera à partir de septembre, avant cette date ils seront diffusés sur la chaîne l’Équipe TV.

Pour regarder les matchs, il sera nécessaire d’utiliser l’application Android ou iOS, ou depuis un navigateur web. Mais pour une meilleure immersion, vous pouvez opter pour les TV connectées dont tous les modèles récents incluent l'application Amazon Prime, la box de votre fournisseur d'accès à internet, ou encore des appareils dédiés du type Fire TV Stick, Xiaomi TV Mi Box ou Nvidia Shield.