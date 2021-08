Xiaomi : les Mi Days sont lancés sur eBay !

Depuis quelques années, l’entreprise Xiaomi se fait de plus en plus connaitre et commence à avoir une belle place sur le petit électroménager et le marché du high-tech. Pour fêter son arrivée sur la plateforme d’eBay, Xiaomi propose du 29 juillet au 11 août, la Mi Day.

Grâce à un code promotionnel, MISUMMER21, vous pouvez bénéficier de 15 % de réduction sur une vaste sélection d’articles pour toute commande supérieur à 10 € et inférieur à 334 €, au-delà, la réduction est plafonnée à 50 €. Toutes les catégories de chez Xiaomi sont impactées, du smartphone à l’aspirateur en passant par la TV.

eBay propose une garantie en cas de souci et une livraison gratuite sur certains produits. De quoi se faire réellement plaisir !



Voici le lien direct de l’offre, mais vous trouverez, ci-dessous, notre petite sélection des offres pour la Mi Day proposées sur eBay avec la livraison gratuite :

N’hésitez pas à consulter nos autres bons plans avec Bouygues Télécom est son forfait fibre à moins de 10 € par mois ou l’énorme sélection de bons plans accompagnée de l’enceinte JBL Xtrem 2 avec 50 % de réduction.