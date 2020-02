Amazon Prime Video sur les box de Bouygues Telecom, après Free et SFR

Amazon Prime Video a droit à un nouvel accord de distribution en France. Après Free et SFR, il s'agit cette fois d'un partenariat avec Bouygues Telecom. Il concerne la disponibilité du service de SVOD sur Bbox Miami ou Bbox 4K (sous Android).

" Pour accéder au service, il suffit de créer un compte directement depuis l'application Prime Video embarquée dans la Bbox ", écrit Bouygues Telecom. Hormis le service de vidéo à la demande, les clients concernés bénéficient des avantages Amazon Prime (livraison accélérée, Amazon Photos, Prime Music…).

C'est assurément une fenêtre d'exposition supplémentaire pour Amazon Prime Video. Toutefois, comme c'est le cas avec SFR, il s'agit d'une option payante au prix de 5,99 € par mois. Seul Free avec son offre Freebox Delta propose une intégration sans surcoût.

De quoi y réfléchir à deux fois, sachant qu'Amazon propose directement un abonnement Amazon Prime à 49 € par an, en plus de l'abonnement standard à 5,99 € par mois.



Bientôt une même annonce de la part d'Orange ? Il peut être rassurant pour certains clients de passer et tout gérer (la facturation) via leur opérateur. C'est sans doute le pari que fait Amazon pour ses partenariats avec SFR et Bouygues Telecom.