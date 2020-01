SFR et RED : Amazon Prime pour 5,99 € sur les forfaits internet et mobiles, est-ce un bon plan ?

SFR et sa filiale Red by SFR nous proposent une option à 5,99 € de plus par mois sur les forfaits box et mobiles de l'opérateur pour adhérer à Amazon Prime. Mais est-ce un réel bon plan ?

C'est une grande nouveauté pour l'opérateur SFR et sa filiale RED, Amazon Prime est depuis peu disponible pour les abonnements internet mais aussi pour les forfaits mobiles. Contrairement à Free qui l'inclut d'office et gratuitement dans son forfait Freebox Delta (Amazon Prime et Amazon Prime vidéo), SFR a fait le choix d'intégrer Amazon Prime comme une option payante à 5,99 € par mois.

Cette nouvelle offre inclut :

Amazon Prime vidéo qui donne accès à des milliers de films et séries en illimité

qui donne accès à des milliers de films et séries en illimité Amazon Prime music et ses 2 millions de titres à écouter en boucle

et ses 2 millions de titres à écouter en boucle Amazon Photos pour pouvoir stocker ses photos

pour pouvoir stocker ses photos Twitch Prime pour bénéficier des jeux gratuits, d'un abonnement offert tous les mois..

pour bénéficier des jeux gratuits, d'un abonnement offert tous les mois.. Prime Reading et sa bibliothèque d'e-books

et sa bibliothèque d'e-books La livraison en 1 jour ouvré sur Amazon en France métropolitaine



C'est une offre qui est récente, et toutes les box ne sont pas encore éligibles, mais cela ne saurait tarder.

Cependant, l'offre de l'opérateur SFR n'en est pas vraiment une car l'option est à 5,99 € par mois et c'est déjà le prix de l'abonnement si l'on souscrit directement via Amazon... Aucune promotion n'est donc réalisée et il n'y a pas un intérêt évident à passer par SFR, d'autant que Free le propose gratuitement dans son forfait haut de gamme Freebox Delta, ce qui n'est pas le cas de SFR avec sa nouvelle box (payante) SFR Box 8... Bref, au final, hormis le fait d'intégrer ceci directement à votre abonnement, celà n'est guère intéressant. Dommage.

