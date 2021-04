Amazon franchit encore les 100 milliards de dollars de ventes trimestrielles

C'était une première lors du quatrième trimestre 2020 avec sa période traditionnelle des fêtes de fin d'année. C'est une nouvelle fois le cas pour le premier trimestre 2021. Le groupe Amazon a enregistré des ventes trimestrielles supérieures à 100 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires du groupe atteint 108,5 milliards de dollars, en hausse de 44 % sur un an. Le bénéfice net trimestriel a plus que triplé (+220 % sur un an) à 8,1 milliards de dollars.

Fondateur et encore patron d'Amazon jusqu'au troisième trimestre prochain où il occupera un poste de président exécutif du conseil d'administration, Jeff Bezos a récemment officialisé le cap des 200 millions d'abonnés Prime payants.

Il souligne désormais que le service de streaming vidéo d'Amazon qui fête ses dix ans a été utilisé par plus de 175 millions d'abonnés Prime, avec des heures de streaming qui ont augmenté de plus de 70 %. La pandémie de coronavirus a sans doute joué…

E-commerce et cloud

Un autre élément mis en avant est le cloud avec AWS dont le chiffre d'affaires trimestriel ressort à 13,5 milliards de dollars (+32 %). " En seulement 15 ans, AWS est devenu un business dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 54 milliards de dollars et qui rivalise avec les plus grandes entreprises technologiques au monde. "

Entre le commerce en ligne et le cloud, Amazon a largement tiré bénéfice de la crise sanitaire du coronavirus avec ses diverses mesures de restriction sur les déplacements. Mais, les autres géants technologiques américains (Google, Apple, Facebook, Microsoft) ont également publié de gros résultats trimestriels.

Un deuxième trimestre à prévoir dans la même lignée ?