Amazon a vendu plus de 1,5 milliard de produits à Noël

Avant de plus amples détails lors de la publication de ses résultats trimestriels, Amazon fait un rapide bilan de la période des fêtes de fin d'année. Une habitude pour le géant de l'e-commerce qui parle de record de ventes à l'occasion de Noël.



Le groupe de Jeff Bezos annonce avoir livré dans le monde plus de 1,5 milliard de jouets, produits pour la maison, produits de beauté et de soin personnel, et autres appareils électroniques.

Parmi les meilleures ventes, quelques produits sont cités comme par exemple la console de jeu Nintendo Switch, l'aspirateur robot iRobot Roomba 675, ou encore Fire TV Stick d'Amazon avec télécommande vocale Alexa.

D'après Amazon et toujours à l'échelle mondiale, les ventes de tiers ayant recours à sa marketplace ont augmenté de plus de 50 % par rapport à la même période de fin d'année en 2019.

C'est probablement un chiffre que ne manquera pas de mettre en avant le groupe qui est accusé de pratiques anticoncurrentielles.

Dans le monde, Amazon indique avoir ajouté plus de 400 000 emplois à temps plein et à temps partiel cette année. Pour les États-Unis et le Canada, plus de 100 000 emplois saisonniers sont venus en renfort pour répondre à la demande des fêtes de fin d'année.