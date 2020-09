Always Home Cam : une caméra de sécurité qui vole dans le foyer

La Always Home Cam est une caméra de sécurité domestique qui se mue en drone pour voler à l'intérieur du foyer et l'inspecter.

Marque d'Amazon, Ring a imaginé une nouvelle approche pour la sécurité domestique avec une caméra d'intérieur autonome qui s'y déplace en volant pour couvrir le maximum d'angles de vue. Son nom est Always Home Cam.

La Always Home Cam s'intègre au système de sécurité pour le foyer Ring Alarm qui a été lancé en France le mois dernier. Lorsque ce dernier est déclenché, c'est un drone qui se déploie pour voler de manière automatique.

L'utilisateur peut ainsi surveiller et voir ce qui se passe avec la diffusion d'une vidéo en vol depuis l'application Ring. L'enregistrement vidéo n'a lieu que pendant le vol. Quand le vol est terminé, la Always Home Cam retourne se cacher dans son socle et station de charge.

Si la caméra 1080p opère de manière autonome, la configuration nécessite une cartographie de l'intérieur du foyer où elle est autorisée à voler et pour les chemins qu'elle peut emprunter. Elle peut voler directement ou donc en lien avec les événements détectés par le système Ring Alarm, mais sans pouvoir être contrôlée manuellement lors du vol.

Avec système d'évitement des obstacles et des protections idoines pour les hélices, un tel appareil pourrait permettre de remplacer une multitude de caméras placées dans le foyer. La Ring Always Home Cam doit être commercialisée l'année prochaine à un prix de 249,99 $ aux États-Unis.