Ne vous attachez pas au robot Scout d'Amazon

Amazon met à l'arrêt son robot Scout à six roues pour la livraison de colis sur le dernier kilomètre.

En 2019, Amazon avait fait les présentations avec un nouveau système et robot de livraison Scout. Au format d'une glacière et équipé de six roues, le robot de livraison avait pour ambition de se déplacer le long des trottoirs d'un quartier à la vitesse d'un homme qui marche.

Capable d'éviter les obstacles sur son chemin, Scout devait être une solution moins coûteuse pour le dernier kilomètre entre l'entrepôt et le client à livrer, et s'inscrivant également dans les initiatives du groupe pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans ses livraisons.

Le client effectue une commande comme à son habitude sur le site d'Amazon et récupère son colis en soulevant le couvercle de Scout qui a été conçu pour s'arrêter devant une porte d'entrée.

Des retours décevants

Dans le cadre de tests aux États-Unis sur les trottoirs d'une banlieue à l'extérieur de Seattle, puis en Californie du Sud, en Géorgie et au Tennessee, Scout devait être accompagné d'humains pour le contrôle du bon déroulement des opérations.

Manifestement, les expérimentations n'ont pas été concluantes puisque Amazon a décidé d'arrêter son projet avec Scout.

" Nous avons travaillé pour créer une expérience de livraison unique, mais nous avons appris avec les commentaires et retours que certains aspects du programme ne répondaient pas aux besoins des clients " a expliqué une porte-parole d'Amazon à Bloomberg. " Nous mettons fin à nos tests sur le terrain et nous réorientons le programme. "

Amazon reste flou

Pas de réelles explications sur les aspects du programme de livraison avec Scout qui ont finalement précipité sa fin, même s'il est fait mention d'une réorientation. Scout ne serait alors pas complètement abandonné.

D'après une source de Bloomberg, environ 400 personnes dans le monde travaillaient sur le projet. Pour ceux directement touchés par la réorientation du programme, Amazon s'engage à leur trouver des postes au sein du groupe qui correspondent à leur expérience et compétences.

À souligner par ailleurs que le coup d'arrêt pour le système de livraison avec le robot Scout est sans conséquence sur le service de livraison d'Amazon avec des drones... en expérimentation.