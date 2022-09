Les meilleures affaires d'Amazon avec des réductions sur les Chromebook, les PC portables Lenovo...

Amazon propose tous les jours des bons plans à ne pas rater sur une page dédiée. Nous y trouvons des ventes flash ou des promotions assez intéressantes sur des vêtements, des meubles, de l'informatique, de la domotique ou encore sur de l'électroménager. Pour profiter un maximum du site, le géant américain propose le service Amazon Prime.

L’abonnement vous fait profiter de la livraison gratuite, d’accéder à Prime Video, Prime Music, Prime Reading ou encore Prime Gaming. Amazon Prime est à 6,99 € par mois ou 69,90 € par an.



Prenons par exemple le PC portable Lenovo IdeaPad 3 qui profite de 30 % de réduction sur Amazon.

Il est doté d'un écran FHD de 15,6 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels et une luminosité de 250 nits. Il intègre le processeur Intel Core i3 1115G4 cadencé à 3,0 GHz avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go d'espace de stockage. Il est doté d'une caméra avec PrivacyShutter qui bloque les regards indiscrets. Nous notons la présence de 3 ports USB, d'un lecteur de carte SD, d'un port HDMI et d'une prise jack.

L'ordinateur portable Lenovo IdeaPad 3 est au prix réduit de 399 € au lieu de 569 € avec la livraison gratuite.





Voici une sélection des meilleures offres que vous pouvez trouver sur Amazon :

Catégorie

PC portable

Montre / bracelet connecté

Écouteurs

Casque

Salle de bain

Maison



N'hésitez pas à consulter nos autres bons plans comme la belle promotion sur l'aspirateur balai Dyson V11 Total Clean avec notre sélection du jour ou encore OUKITEL RT2, la tablette ultra résistante avec une énorme batterie de 20 000 mAh !