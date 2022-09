OUKITEL RT2 : la tablette ultra résistante avec une énorme batterie de 20 000 mAh !

OUKITEL est le leader mondial des smartphones robustes dotés de batteries puissantes comme avec le récent OUKITEL WP19. Aujourd’hui, lamarque propose une tablette ultra résistante avec une énorme batterie qui sera disponible le 19 septembre 2022 avec une belle offre allant jusqu’à 50 % de réduction.

La tablette OUKITEL RT2 est équipée d’un écran FHD+ de 10,1 pouces pouvant être utilisé avec des gants, et parfaitement lisible même en plein soleil. Elle est propulsée par le processeur octo-core MediaTek MT8788 avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. A noter qu'il est possible d’ajouter une carte microSD de 1 To maximum pour augmenter l'espace disque. Le système Android 12 est installé sur la tablette tactile.

Le modèle RT2 est équipé d’une batterie d’une capacité record de 20 000 mAh qui offre une autonomie de 4 à 5 semaines en mode veille et de 6 à 7 jours en utilisation active. La tablette est accompagnée d’un chargeur rapide de 33 Watts qui la recharge en 4,5 heures.

La OUKITEL RT2 est conçue pour les utilisateurs ayant besoin d’un appareil robuste. Elle affiche les normes IP68, IP69K et MIL-STD-810H qui indiquent qu’elle résiste à la poussière, aux éclaboussures et au sable. Elle peut subir une chute de plus d’un mètre et la tablette fonctionne à haute ou basse température.

Au niveau de la photo, l’appareil possède une caméra de chaque côté avec une définition de 16 mégapixels, parfait pour prendre des vidéos ou des selfies. La tablette est compatible avec le WiFi, le Bluetooth, la 4G et le GPS. Pour finir, la OUKITEL RT2 est parfaite pour les longues randonnées, les expéditions scientifiques ou encore les sports extrêmes.

Sur le site officiel de la marque, vous avez la possibilité de gagner jusqu’au 18 septembre une tablette OUKITEL RT2 ou des coupons de réduction pour l’acheter. Et à partir du 19 septembre, et jusqu’au 23 septembre, la OUKITEL RT2 sera proposée au prix exceptionnel de 240 € au lieu de 340 € pour son offre de lancement sur AliExpress