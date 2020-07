AMD : les APU Ryzen 5000 Cezanne avec GPU Vega, les Van Gogh en Navi ?

Les spéculations concernant les prochaines générations d'APU AMD après Renoir se poursuivent et dessinent une roadmap sous le signe des grands peintres.

Le groupe AMD a mis à jour sa gamme d'APU avec les Ryzen 4000 Renoir exploitant les architectures Zen 2 (CPU) et Vega (GPU) et la liste des générations suivantes commence à se dessiner.

Igor's Lab continue ses investigations et évoque de nouveau la gamme d'APU Ryzen 5000 Cezanne dont il indique qu'elle n'en est encore qu'aux premiers stades de son développement et moins avancée que la famille Ryzen 4000 Vermeer pour PC de bureau.

APU : Cezanne, Van Gogh puis Rembrandt

Les APU Cezanne, avec architecture CPU Zen 3, continueront de proposer une partie GPU en Vega 20 gravée en 7 nm et seront décomposés en deux catégories : Cezanne-H pour des performances relevées et Cezanne-U pour des solutions mobiles plus économes en énergie.

Ce sont les successeurs directs des actuels Ryzen 4000 Renoir et l'on devrait les voir débarquer en 2021. Une annonce durant le prochain CES est probable, de la même manière que Renoir a été présenté durant le CES 2020.

Igor's Lab évoque l'existence d'une sous-branche dans les APU Ryzen 5000 pour l'entrée de gamme qui porterait le nom de code Van Gogh et reposerait sur une architecture Zen 2 et une base GPU Navi 21. Il s'agira ici des remplaçants de la famille Dali représentée par les processeurs AMD Athlon 3000.

C'est seulement avec la génération suivante des APU Ryzen 6000 Rembrandt que l'on trouvera réunies une architecture Zen 3 (peut-être optimisée en Zen 3+) et l'architecture GPU RDNA 2 (donc sans passer par RDNA 1).

Du côté des processeurs de bureau Ryzen 4000 Vermeer, attendus en principe plus tard dans l'année, les générations suivantes seront composées d'un possible intermédiaire Warhol (en lien avec un changement de socket AM5) en Zen 3+ l'an prochain et d'une génération Raphael en 2022 qui passerait à Zen 4 gravé en 5 nm.