Non, AMD n'a pas repoussé le lancement des processeurs Ryzen 4000 en Zen 3 à 2021

Après les Ryzen 3000 en Zen 2 lancés l'an dernier, AMD doit lancer une nouvelle série de processeurs Ryzen 4000 (nom de code Vermeer) passant cette fois à une architecture Zen 3, toujours en 7 nm.

A partir d'un article de Digitimes, il s'est murmuré que la firme allait reporter son lancement à l'an prochain pour continuer de capitaliser sur les Ryzen 3000 alors qu'Intel s'appuie toujours sur des processeurs gravés en 14 nm et reste timide sur sa gravure en 10 nm.

L'annonce des processeurs Ryzen 3000XT aux cadences en boost augmentées légèrement a même pu donner l'impression de confirmer cette rumeur...surtout liée à une traduction approximative de l'article initial.

AMD a directement démenti tout report à 2021 et précisé que l'architecture Zen 3 est "on track", avec une officialisation prévue durant le second semestre, malgré les perturbations engendrées par la crise du coronavirus jusque dans les calendriers d'annonce.

Au début du mois, le directeur financier d'AMD avait pourtant confirmé lors d'une conférence avec des analystes l'arrivée des premiers processeurs Zen 3 en fin d'année, en parallèle des GPU Big Navi et de l'architecture RDNA 2, dans un effort du groupe pour avancer sur tous les segments stratégiques et tenir sa roadmap.

Digitimes avait déjà été source de confusion il y a quelques semaines en laissant entendre que l'architecture Zen 3 pourrait passer directement à la gravure en 5 nm, ce qui avait été assez largement repris malgré tous les indices montrant qu'AMD n'avait pas varié dans sa volonté de rester sur du 7 nm dans une version optimisée par rapport à Zen 2.