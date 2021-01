AMD confirme : les PS5 et Xbox Series ne seront pas pleinement disponibles avant l'été

On savait qu'il ne fallait s'armer de patience pour mettre la main sur une console next gen, et AMD vient directement confirmer la situation.

Depuis leur sortie en fin d'année dernière, les Xbox Series X et PlayStation 5 affichent des stocks quasi inexistants. Et si l'on met de côté les scalpers et autres criminels à l'origine de vols et braquages en tout genre, il faut composer avec une production qui rencontre beaucoup de difficultés.

Nous avions déjà évoqué la situation particulière avec les blocages principalement rencontrés par AMD dans la fabrication des processeurs et GPU pour Sony et Microsoft.

La situation est la suivante : pour produire ces puces, AMD a besoin d'un matériau assez spécifique, le substrat d'ABF, un film isolant. Problème, la production de ce film est limitée et ce sont principalement Intel et Nvidia qui captent la majorité du marché, ne laissant qu'une infime quantité disponible pour AMD, qui doit alors répartir le peu de puces produites entre Microsoft et Sony.

Lisa Su, la directrice d'AMD a récemment indiqué qu'en marge de ce problème de matériaux, il est aussi question pour AMD de répartir au mieux la production des puces pour ses clients mais aussi pour ses propres cartes graphiques Radeon RX 6000 et Ryzen 5000. Cette fois le substrat d'ABF n'est plus vraiment en cause, mais ce sont bien les lignes de production bénéficiant de la gravure en 7nm qui sont saturées...

Selon AMD, les stocks de toutes ces puces devraient donc se révéler problématiques pendant tout le premier semestre 2021. En clair, les Xbox Series et PS5 devraient rester difficilement disponibles jusqu'à l'été, dans le meilleur des cas.