AMD Epyc Genoa : l'imposant processeur en Zen 4 pour serveurs se montre

Sur le salon CES 2022 de Las Vegas, AMD a bien évoqué ses projets autour de la future architecture Zen 4 gravée en 5 nm chez TSMC et mentionné la famille de processeurs Ryzen 7000 mais la firme n'en a pas dit beaucoup plus, sinon qu'elle serait déployée d'ici la fin de l'année.

En fin d'année 2021, elle avait déjà évoqué l'architecture Zen 4 (et sa variante Zen 4c) en confirmant deux noms de code pour ses processeurs Epyc destinés aux serveurs : Genoa d'abord en Zen 4 pour fin 2022, Bergamo ensuite en Zen 4c en 2023.

Un prototype supposé d'un processeur AMD Epyc Genoa (il pourrait aussi s'agir de Bergamo mais Genoa semble plus probable) a fait une apparition dans une photo avec un packaging carré qui indique l'utilisation du nouveau package SP5 qui sera exploité pour ces deux prochaines générations de processeurs, successeur du package SP3 utilisé sur les processeurs actuels Epyc Milan.

Le terme SP5 est d'ailleurs gravé sur le CPU et correspond à un socket LGA-6096. Les processeurs Epyc Genoa devraient compter jusqu'à 96 coeurs / 192 threads Zen 4 et adopter la mémoire DDR5-5200 12 canaux ainsi que l'interface PCIe Gen 5 en 128 lignes, le tout avec un TDP de 400W.

Les processeurs Epyc Genoa doivent être lancés fin 2022 et AMD a certainement déjà des prototypes de pré-série entre les mains et ils se confronteront aux processeurs Xeon de type Sapphire Rapids d'Intel attendus aussi en fin d'année et qui seront également compatibles DDR5 et PCIe Gen 5.