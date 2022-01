CES 2022 : AMD Zen 4 et socket AM5 confirmés pour la fin d'année

Comme attendu, la présentation d'AMD pour le CES 2022 de Las Vegas s'est terminée par une courte évocation de l'architecture Zen 4 qui sera au coeur de la prochaine génération de ses processeurs.

Et comme prévu, les détails restent assez minces. La CEO d'AMD Lisa Su a essentiellement confirmé l'utilisation d'une gravure en 5 nm chez TSMC qui permettra de gagner encore en performances et de réduire la consommation d'énergie.

Cette architecture se retrouvera au coeur d'une gamme de processeurs Ryzen 7000 dont on connaît déjà quelques détails (et le nom de code : Raphael) via des fuites mais qui n'a pas été présentée plus avant ici.

AMD a tout de même confirmé l'arrivée avec Ryzen 5000 d'un nouveau socket AM5 là encore déjà anticipé dans les rumeurs de ces derniers mois. Tout ceci devrait prendre forme d'ici le second semestre 2022 quand TSMC aura lancé la production de masse pour sa gravure en 5 nm.