Processeurs pour serveurs : AMD Epyc Milan sous Zen 3 se montre en 32 coeurs

Les processeurs Epyc de deuxième génération, nom de code Rome, ont contribué à accentuer la percée d'AMD dans le segment des processeurs x86 pour serveurs très largement dominé par Intel.

Maintenant que l'architecture Zen 3 est officialisée et utilisée dans les processeurs pour PC de bureau Ryzen 5000, il ne faudra plus très longtemps avant de voir débarquer la troisième génération de processeurs Epyc, nom de code Milan, profitant de la gravure en 7 nm améliorée et des innovations structurelles de la nouvelle plate-forme (IPC amélioré de près de 20%, cache étendu...).

Déjà, un processeur Epyc Milan de 32 coeurs a fait des apparitions en benchmark. Baptisé Epyc 7543, il reprend une configuration 32 coeurs / 64 threads avec 16 Mo de cache L2 et un cache L3 augmenté à 256 Mo (contre 128 Mo pour l'actuel Epyc 7542).

Les cadences indiquées dans les benchmarks sont de 2,8 GHz en fréquence de base et 3,7 GHz en Boost. La série Epyc Milan sous Zen 3 devrait grimper jusqu'à 64 coeurs et continuer d'exploiter le socket SP3 d'AMD, ce qui suggère qu'elle conservera le support de la RAM DDR4-3200 et de l'interface PCIe 4.0.

Les résultats sur Geekbench 4 suggèrent que l'Epyc 7543 surpasse largement une configuration double Xeon Platinum 8280 (56 coeurs en tout, plate-forme Cascade Lake) en test single core et se retrouve très légèrement en-deça sur le test multicore mais tout ceci demandera à être affiné avec des benchmarks plus récents.