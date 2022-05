AMD Epyc Venice : les processeurs pour serveurs en Zen 6 font parler d'eux

Après Milan viendront Genoa et Bergamo en Zen 4 puis Turin en Zen 5. Et ensuite ? Les premiers éléments concernant les processeurs Epyc en Zen 6 commencent à émerger.

Le groupe AMD a su imposer sa gamme Epyc dans le domaine des processeurs pour serveurs, largement dominé par Intel, et les trois premières générations lui ont permis de gagner de substantielles parts de marché.

Alors que les processeurs Epyc de troisième génération (Milan et Milan-X) avec architecture Zen 3 sont déployés, on sait déjà que la firme prépare la suite en Zen 4 avec les séries Genoa (Zen 4) et Bergamo (Zen 4c) attendus en fin d'année.

Plus tard, ce sont les processeurs Epyc Turin avec architecture Zen 5 qui sont programmés pour 2023 / 2024, et dont le TDP pourrait grimper jusqu'à 600W. Et ensuite ?

Il est difficile d'avoir des informations sur des processeurs qui ne verront pas le jour avant 2024 ou 2025 mais Moore's Law is Dead pense déjà connaître le nom de code de la génération après Turin.

On aurait ainsi affaire à des processeurs Epyc Venice utilisant une architecture Zen 6 dont les caches L2 et L3 seraient profondément remaniés et qui s'appuieront plus fortement sur de la mémoire rapide HBM (High Bandwith Memory), le tout avec l'utilisation d'empilements en 3D Stacking.

La rumeur veut également qu'un nouveau socket soit utilisé pour Zen 6. Les processeurs Epyc Venice pourraient enfin grimper jusqu'à 200 coeurs et exploiter de la mémoire DDR5 rapide.