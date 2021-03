AMD Epyc 7003 Milan en Zen 3 : les processeurs pour serveurs, jusqu'à 64 coeurs

Le groupe AMD continue de déployer son architecture Zen 3 dans ses différentes gammes et, après les produits grand public, c'est vers le domaine stratégique des processeurs pour serveurs qu'il pousse ses innovations avec l'annonce de la troisième génération de processeurs Epyc, nom de code Milan.

Le sujet est sensible dans la mesure où AMD a enfin pu se faire une place avec ses processeurs Epyc sur un segment très largement dominé par Intel et ses processeurs Xeon, avec une accélération de la tendance grâce à la deuxième génération (Epyc Rome), lui permettant de se créer son espace, toujours à l'ombre d'Intel mais avec un intérêt grandissant des partenaires dans divers domaines, des serveurs classiques aux supercalculateurs.

La série Epyc 7003 nouvellement annoncée devra poursuivre cette poussée et renforcer son écosystème avec l'atout de l'architecture Zen 3, déjà proposée dans les processeurs Ryzen 5000 et Ryzen 5000 Mobile pour PC grand public.

On y retrouve les avantages de la plate-forme, avec notamment une progression de 19% environ de l'IPC (Instruction per cycle) par rapport à Zen 2 et un cache L3 unifié facilitant les échanges de données entre les coeurs, tout en profitant d'une gravure en 7 nm optimisée par rapport à la génération précédente.

La nouvelle famille ajoute par ailleurs des couches de sécurité au sein de son dispositif Infinity Guard avec un nouveau mode SEV-SNP (Secure Encrypted Virtualization - Secure Nested Paging) ajoutant une protection hardware contre les hyperviseurs vérolés.

AMD en profite pour confirmer que l'architecture Zen 4 suivante est en développement et profitera d'une gravure en 5 nm.

Concernant les processeurs eux-mêmes, on trouvera des configurations allant de 8 à 64 coeurs, les chefs de file étant les modèles Epyc 7763 et Epyc 7713/P utilisant de la mémoire DDR-3200 8 canaux, jusqu'à 4 To de mémoire et l'interface PCIe Gen 4 en 128 lignes.

On trouvera 64 à 256 Mo de cache unifié L3 selon les variantes et des TDP allant de 180 à 280W, comme la génération précédente, avec de possibles ajustements pour répondre à différents scénarios d'usage.

AMD promet jusqu'à un doublement des performances par rapport à la concurrence dans les différents domaines d'usage des serveurs : entreprise, cloud et HPC face aux Xeon Gold et Platinum d'Intel, mais l'arrivée imminente des Xeon avec architecture Ice Lake-SP et leur gravure en 10 nm pourrait rapidement rendre caduques ces comparaisons.

Du côté des prix, la gamme Epyc 7003 va de 2500 dollars à près de 8000 dollars (pour 1000 pièces), un peu au-dessus de la série Epyc Rome de 2ème génération, avec une disponibilité immédiate.