AMD ne croit pas à l'approche hybride des processeurs Alder Lake d'Intel

Dans le monde des smartphones, mixer coeurs puissants et économiques est un passage obligé pour fournir ponctuellement de la puissance tout en préservant l'autonomie d'appareils dont la réserve d'énergie est limitée.

Cette approche est explorée par Intel pour les ordinateurs portables, d'abord avec la plate-forme Lakefield qui a ouvert la brèche en proposant un mix d'un coeur puissant Sunny Cove et de quatre coeurs Atom économiques.

Annonce de Lakefield (CES 2019)

Elle sera généralisée l'an prochain avec la famille Alder Lake qui reprendra l'idée du big.LITTLE de l'architecture ARM et pourra proposer des configurations jusqu'à 16 coeurs.

La firme de Santa Clara semble donc penser que ce type de fonctionnement hétérogène peut être appliqué au monde des PC. Et du côté d'AMD ? L'entreprise a déjà déposé des brevets dans ce domaine, montrant qu'elle s'y intéresse aussi.

Toutefois, elle n'est pas pressée de lancer des processeurs l'exploitant, du moins tant que les OS ne seront pas en mesure d'en tirer pleinement parti. Pour Joe Macri, directeur technique produits chez AMD et interrogé par PC Gamer, la configuration big.LITTLE est étudiée depuis longtemps mais n'apporte pas pour le moment les réponses souhaitées dans le domaine du PC et la firme ne compte l'utiliser juste pour jouer à celui qui aura le plus grand nombre de coeurs dans ses processeurs.

De l'importance d'un OS adapté

Il manque encore toute une partie de développement qui fait que les OS pourront exploiter pleinement une configuration hétérogène en programment correctement les tâches et la mémoire de sorte que l'utilisateur puisse profiter des avantages induits.

Pour Joe Macri, ajouter des coeurs économiques à la configuration sans disposer d'un logiciel au point pour les exploiter de façon efficiente n'apportera pas grand-chose, d'autant plus que les architectures d'AMD sont déjà calibrées pour savoir adapter leur fonctionnement à des tâches lourdes ou au contraire légères avec les mêmes coeurs, sans devoir tout chambouler en rajoutant des coeurs différents.

Ce n'est pas pour autant qu'AMD ne viendra pas à un moment sur ce terrain mais le temps ne semble pas être encore venu. Intel s'engagera seule dans cette voie.