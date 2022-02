La valorisation boursière d'AMD égale celle d'Intel

C'est une première : AMD a dépassé Intel en valorisation boursière : 197,75 milliards de dollars pour l'un face à 197,24 milliards de dollars pour l'autre. Le petit poucet du marché des processeurs x86 n'a jamais été aussi haut (plus de 25% de part de marché fin 2021) et le succès de ses gammes de processeurs et de cartes graphiques donne confiance aux investisseurs sur ses marges de progression.

Certes, la valorisation est bien gonflée par l'intégration de Xilinx, la plus grosse acquisition d'AMD à ce jour lui apportant une expertise dans les composants programmables FPGA, et Intel reste très loin devant en volume, revenus et profits générés, mais cette montée de la capitalisation boursière souligne les attentes des marchés et l'envie de croire à la capacité d'AMD d'alimenter sa croissance.

AMD pré-annonce son achitecture CPU Zen 4 au CES 2022

Les deux enteprises ne jouent pas exactement sur le même terrain non plus, AMD étant une firme fabless tandis qu'Intel est à la fois concepteur de processeurs et fondeur.

AMD a toutefois trouvé avec l'architecture CPU Zen une véritable bouée de sauvetage lui permettant de sortir de ses difficultés financières du milieu des années 2010.

Le lancement de la gamme Epyc pour investir le segment des processeurs pour serveurs a également porté ses fruits tandis que les cartes graphiques Radeon restent à la pointe du marché gaming / créatif.

Intel Alder Lake

Intel a pour sa part de nouvelles cartes à jouer avec les efforts pour proposer un service de fonderie de composants custom pour les entreprises tierces, et pas uniquement pour x86, mais aussi avec son entrée à venir sur le segment des cartes graphiques (dont gaming) avec l'architecture Intel Xe déployée sur de multiples segments.