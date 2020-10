AMD rachète le spécialiste des FPGA Xilinx pour 35 milliards de dollars

Pendant que Nvidia cherche à acquérir ARM, AMD jette son dévolu sur Xilinx et son savoir-faire dans les composants programmables FPGA avec le même objectif de se renforcer dans le domaine des datacenters.

Le rachat du britannique ARM par le groupe Nvidia pour 40 milliards de dollars reste suspendu aux accords des régulateurs internationaux et doit renforcer les capacités de la firme en intelligence artificielle et dans les processeurs pour serveurs et datacenters.

De son côté, AMD vise également à se donner davantage de moyens dans l'activité des processeurs pour serveurs / datacenters et étoffer sa gamme de processeurs Epyc en s'offrant le spécialiste des FPGA Xilinx.

L'acquisition se fait sur la base d'un montant de 35 milliards de dollars et permettra de compter une force de 13 000 ingénieurs et d'une capacité d'investissement en R&D de 2,7 millliards de dollars annuellement.

AMD veut ainsi profiter de la croissance rapide de secteurs comme le datacenter, le gaming, l'automobile, l'industrie et l'aérospatiale en combinant son expertise dans les CPU, GPU et désormais FPGA pour proposer des solutions personnalisées selon les besoins.

La firme répond aussi à la stratégie d'Intel qui a racheté Altera, autre spécialiste des FPGA, pour 17 milliards de dollars environ en 2015 pour se renforcer sur le segment des solutions pour serveurs. AMD et Xilinx sont des partenaires de longue date et le succès des processeurs pour serveurs Epyc incite sans doute à ce rapprochement qui peut créer de nouvelles opportunités.