Un GPU AMD Navi 23 au coeur du système d'infotainment des nouveaux véhicules Tesla

Tesla a présenté le restylage de l'habitacle de ses véhicules électriques et le système de divertissement embarqué, plus puissant, semble reposer sur un GPU AMD Navi 23.

Le constructeur Tesla a présenté le restylage de ses véhicules électriques. Si l'extérieur change peu, l'habitacle profite désormais d'une console de bord encore plus puissante (10 TFLOPS) et d'écrans à l'avant et à l'arrière.

Devant, un affichage central tactile de 17 pouces, désormais en mode paysage, continue de servir de console de paramétrage, de navigation GPS et de divertissement tandis que le conducteur profite d'une instrumentation numérique derrière le volant au design transformé.

Le nouvel intérieur des véhicules Tesla

A l'arrière, un affichage central de 8 pouces permet aux passagers de visionner des contenus. Pour alimenter les capacités du système d'infotainment, il faut donc un solide système et le leaker Patrick Schur en donne une idée en diffusant un diagramme de l'installation.

L'élément central du diagramme concerne la présence d'un GPU AMD Navi 23 accompagné de mémoire GDDR6. Rappelons que les cartes graphiques gaming haut de gamme Radeon RX 6800 / 6900 exploitent un GPU Navi 21 et que la gamme Radeon RX 6700 est attendue avec un GPU Navi 22.

Navi 23 avait déjà été repéré comme une mystérieuse référence dans des fuites et on en trouverait donc ici une application chez le constructeur de véhicules électriques Tesla.

Le diagramme révèle également qu'on trouve donc 8 Go de GDDR6 fournie par Samsung. Avec une mémoire à 14 Gbps et un bus 128-bit, la bande passante est estimée à 224 Go/s, soit autant qu'une console Xbox Series S.

L'interface de communication est de type PCIe Gen 4 en 8 lignes et l'on trouve une compatibilité HDMI 1.4 et Dual DisplayPort. Comme vu précédemment, Navi 23 est dotée de 32 Compute Units (CU), soit 2048 Stream Processors, pour une fréquence de 2,44 GHz.