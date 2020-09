AMD Radeon RX 6900 XT / 6800 XT / 6700 XT : les cartes graphiques en fuite

Si AMD doit présenter sa gamme de cartes graphiques Radeon RX 6000 le 28 octobre, le revendeur Newegg prétend livrer déjà et avant l'heure beaucoup de détails via sa plate-forme Newegg Insider.

Difficile cependant de vérifier s'il s'agit de spéculations tirées de fuites précédentes ou d'informations non encore divulguées. Toujours est-il que la famille Radeon RX 6000 serait composée de trois cartes graphiques : Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT et Radeon RX 6700 XT avec respectivement 16, 12 et 6 Go de mémoire dédiée GDDR6.

La Radeon RX 6900 XT profiterait d'un bus 256-Bit tandis que les deux autres disposeraient d'un bus 192-Bit et les TDP s'étageraient entre 150 et 300W. La source évoque une même fréquence de 1500 MHz pour les trois cartes, avec un nombre de stream processors différents : 5120, 3840 et 2560 selon le modèle.

En parallèle, une autre fuite donne des précisions sur la puissance de traitement des différents GPU Navi 2x. Issue de Reddit, elle affirme que le GPU Navi 21 (sans doute au coeur de la Radeon RX 6900 XT) aura 80 CU (Compute Units), la capacité d'atteindre 2,2 GHz en boost et qu'il pourra atteindre une puissance de traitement de 22,5 TFLOPS en single precision. Wccftech rappelle que la RTX 3080 offre une puissance de 29,8 TFLOPS en single precision.

Navi 22 aurait pour sa part 40 CU et pourrait grimper à 2,5 GHz, avec une puissance de traitement de 12,8 TFLOPS, ce qui devrait être toujours suffisant pour du gaming en 4K.

On trouverait également bien un GPU Navi 23 avec 32 CU mais dont les autres caractéristiques restent inconnues. A voir maintenant à quelles cartes graphiques tout ceci correspond.