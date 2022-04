AMD Navi 31 : repéré dans des logs, le puissant GPU des Radeon RX 7000 en approche

Le GPU Navi 31 avec architecture RDNA 3 est finalisé depuis quelques mois et il transparaît dans certains logs, suggérant que la validation logicielle a démarré pour un lancement qui se rapproche.

Pour sa prochaine famille de cartes graphiques Radeon RX 7000, AMD va passer à l'architecture RDNA 3 et des GPU Navi 3x dont le plus puissant sera le Navi 31. D'après les fuites, il profitera d'une architecture en chiplets et son design semble être finalisé depuis plusieurs mois.

Celui que l'on retrouvera sans doute dans une carte graphique Radeon RX 7900 a été repéré dans des logs, suggérant que le développement des pilotes avance et que la fenêtre de lancement sur le second semestre reste réaliste.

Son existence est également confirmée dans un profil LinkedIn où le GPU Navi 31 est directement mentionné avec la précision d'une gravure en 5 nm / 6 nm, aux côtés de Navi 32 (5 nm, 6 nm) et de Navi 33 (6 nm), ce qui valide également l'idée d'une structure MCM (Multi-Chip Module).

Navi 31 pourrait compter jusqu'à 15360 coeurs (mais la nature en chiplets pourrait réserver des surprises), à comparer avec les 5120 coeurs de la Radeon RX 6900, réunis en deux groupes. Pour la mémoire, AMD tablerait sur de la GDDR6 et un bus mémoire 256-bit.