AMD Navi 31 à 33 en RDNA 3 : les diagrammes des futurs GPU se dévoilent

Tout en continuant de déployer ses cartes graphiques RDNA 2, AMD prépare la génération suivante RDNA 3 avec des GPU Navi 3x dont les caractéristiques encore secrètes se dévoilent doucement au fil des indiscrétions.

Au moins 3 GPU sont prévus, le chef de file étant Navi 31, avec Navi 32 et Navi 33 permettant de descendre en gamme et un éventuel Navi 34 en ouverture de la future série Radeon RX 7000 qui ne sera pas officialisée avant l'an prochain.

Concernant les GPU eux-mêmes, les informations, toujours officieuses, commencent à se dévoiler. Les Navi 31 et Navi 32 devraient profiter d'une structure MCM (Multi Chip Module), avec 15360 Stream Processors et un bus 256-bit pour le premier et 10240 SP et un bus 192-bit pour le second.

Navi 33, le plus petit des nouveaux GPU, offrirait des caractéristiques similaires à Navi 21, le plus gros des GPU de la génération actuelle mais avec un plus grand Infinity Cache, porté à 128 ou 256 Mo.

Ce GPU prendra le relais de l'actuel Navi 23 et sera accompagné de mémoire GDDR6 avec bus 128-bit. Les GPU Navi 3.X devraient être présentés officiellement durant le dernier trimestre 2022.