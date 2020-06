AMD pourrait repousser la sortie de ses CPU Ryzen 4000 à 2021

AMD ne relâche pas la pression sur Intel et multiplie les sorties de nouveaux processeurs tous plus performants les uns que les autres depuis l'arrivée des puces Ryzen sur le marché.

On profite ainsi depuis cette semaine de la sortie de la nouvelle gamme Matisse Refresh, et l'on s'attendait à l'arrivée de la série Ryzen 4000 dans le courant du troisième trimestre, conformément à la feuille de route officielle d'AMD.

Malheureusement, AMD se rend compte que la marque semble faire la course en solo tandis qu'Intel rencontre toujours des problèmes de production. Par ailleurs, la sortie trop rapprochée de ses puces ferait qu'AMD se concurrencerait elle-même...

De fait, selon le DigiTimes, AMD aurait décidé de reporter la sortie de ses puces Ryzen 4000 au tout début de l'année 2021. AMD devrait ainsi plus largement profiter de sa gamme Matisse Refresh pour bousculer Intel qui ne devrait pas être en mesure de contre-attaquer suffisamment vite sur le marché.

Par ailleurs, AMD profiterait de ce ralentissement dans les sorties pour basculer plus rapidement vers la gravure en 5 nm, lui permettant ainsi de laisser Intel un peu plus à la traine encore sur la finesse de gravure des processeurs et d'envisager ainsi des puces encore plus performantes.