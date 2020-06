AMD Ryzen 3000XT : nouveaux processeurs à cadence boostée et chipset B550 en PCIe 4.0

AMD dévoile une série de processeurs Ryzen 3000XT de 6 à 12 coeurs Zen 2 avec des fréquences relevées et lance son chipset B550 avec support PCIe 4.0.

On l'attendait sous la forme d'une série Matisse Refresh, du nom de code des Ryzen 3000, et AMD annonce donc sa nouvelle gamme Ryzen 3000XT composée de trois processeurs profitant de cadences accrues pour plus de performances.

On trouvera ainsi trois nouveaux processeurs dérivés de la gamme standard en 6, 8 et 12 coeurs, toujours sous architecture Zen 2 gravée en 7 nm : AMD Ryzen 5 3600XT / AMD Ryzen 7 3800XT / AMD Ryzen 9 3900XT.

Les trois processeurs conservent les propriétés générales de la série Ryzen 3000 mais profitent de cadences de boost revues à la hausse, passant à 4,5 GHz pour le premier et 4,7 GHz pour les deux autres. A noter que les TDP ne changent pas.

Cela devrait donner un petit coup de pouce supplémentaire sur les performances que AMD chiffre à 4% en single thread sur l'AMD Ryzen 9 3900XT par rapport à la version standard.

Les processeurs Ryzen 3000XT sont taillés pour des solutions de refroidissement spécifiques : Wraith Spire pour le Ryzen 5 3600XT en version boîte et des recommandations de ventirads 280 mm minimum pour les deux autres membres.

Parallèlement, AMD annonce la disponibilité du chipset AMD B550 qui apporte une compatibilité avec l'interface PCIe 4.0 avec toujours un socket AM4, tandis que le chipset A520, également en AM4, pourra répondre à des besoins plus basiques.

Les tarifs pour la gamme Ryzen 3000XT vont de 249 dollars à 499 dollars pour une disponibilité fixée au 7 juillet.