AMD : désormais 40% de part de marché dans les processeurs x86 !

Le groupe AMD avec 40% de part de marché sur les processeurs x86 ? Cela ne s'était plus vu depuis début 2006 mais c'est ce qui est en train de se produire grâce au succès des dernières générations de processeurs Ryzen et Epic profitant de l'architecture Zen 2 gravée en 7 nm, du moins selon les données de PassMark.

Intel ayant reporté à plusieurs reprises sa migration vers une gravure en 10 nm et faisant face à des difficultés de production en 14 nm qui incitent ses partenaires à chercher des alternatives, AMD a largement profité de cet intervalle laissé libre en 2019 pour mettre en avant ses processeurs, de la série Ryzen 3000 grand public aux processeurs pour serveurs Epyc 7xxx en passant par une nouvelle série HEDT Ryzen Threadripper 3000 qui commence à se diffuser.

La stabilisation des parts de marché observée en 2018 s'est muée en croissance tout au long de 2019, avec une très forte progression sur le second semestre, tandis qu'Intel affichait une décélération brutale symétrique.

La réalité n'est peut-être pas aussi limpide, ces valeurs étant fournies par les appareils ayant utilisé le benchmark PassMark mais l'accumulation de données sur plus de 15 ans confirme tout de même un vrai succès pour les processeurs d'AMD.

Et alors qu'Intel doit enfin proposer ses premiers processeurs gravés en 10 nm en 2020, AMD devrait commencer à en dire plus sur son architecture Zen 3 qui profitera d'une gravure en 7 nm EUV et maintiendra la pression sur les différents segments.