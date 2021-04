AMD : des Ryzen 7000 sous Zen 4 avec iGPU ?

Cela fait des années qu'Intel embarque des iGPU dans ses processeurs alors que chez AMD, la tendance est beaucoup moins généralisée. AMD propose bien des APU depuis quelques années, mais pas sur ses processeurs les plus haut de gamme, et plus généralement pour ses puces dédiées aux PC portables.

Mais selon certaines sources proches d'AMD, la marque pourrait changer de stratégie avec ses Ryzen 7000. Cela implique que les prochains Ryzen 6000 sous architecture Zen 3+ ne proposeront pas de GPU intégré, et qu'il faudra donc attendre l'architecture Zen 4.

C'est justement grâce à la gravure en 5 nm du Zen 4 qu'AMD réussirait à intégrer des GPU plus facilement et plus largement au sein de sa gamme de processeurs. Il se dit ainsi qu'AMD embarquerait un iGPU NAVI 2 dans ses processeurs.

A défaut de proposer des solutions performantes en jeu, il s'agirait pour AMD de se positionner face à Intel et de proposer une solution graphique de secours et/ou pour les utilisateurs peu exigeants au niveau graphique tout en conservant une partie processeur puissante.