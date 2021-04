AMD Ryzen 5000 : les APU en Zen 3 pour PC de bureau en approche

AMD aura aussi des APU Ryzen 5000 avec architecture Zen 3 à destination des PC de bureau. Portant le nom de code Cezanne, il sont comme les Ryzen 5000 Mobiles annoncés en début d'année accompagnés d'une partie graphique avec architecture Vega, faisant donc l'impasse sur la plus récente Navi.

On sait déjà pas mal sur la gamme à venir grâce à des informations diffusées un peu trop tôt par HP Mexique qui a diffusé la fiche technique d'une gamme de PC Gaming HP Pavilion qui en sera équipée.

Le chef de file de cette gamme d'APU pour desktop sera l'AMD Ryzen 7 5700G avec 8 coeurs / 16 threads et des cadences de 3,8 / 4,6 GHz. Il profitera de 16 Mo de cache L3 et aura un TDP de 65W.

On trouvera également le Ryzen 5 5600G de 6 coeurs / 12 threads (3,9 / 4,4 GHz) également avec 16 Mo de cache et TDP de 65W. Enfin, le Ryzen 3 5300G aura une configuration en 4 coeurs / 8 threads, des fréquences de 4 / 4,2 GHz, un cache limité à 8 Mo et un TDP toujours de 65W.

La gamme suivra de près celle de la génération précédente avec des fréquences légèrement plus élevées et un cache plus important pour les trois APU. Il faut toutefois compter sur les améliorations de Zen 3 et son IPC amélioré de près de 20% par rapport à la génération précédente pour fournir une véritable progression des performances.

La date de lancement des APU Ryzen 5000 Zen 3 n'est pas connue mais ils devraient de toute façon rester limités à une disponibilité uniquement pour les fabricants de PC.