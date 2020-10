FPGA : AMD en discussions pour racheter Xilinx

Le groupe Intel a mis la main sur Altera et son expertise dans les FPGA en 2015 et avec la montée des usages de l'intelligence artificielle et des charges de travail spécifiques, les composants programmables deviennent stratégiques pour anticiper les évolutions informatiques à venir.

AMD, qui profite des déboires d'Intel sur le 10 nm et a pris une longueur (d'onde) d'avance en passant par les techniques de gravure en 7 nm de TSMC et qui connaît un bel essor dans les processeurs pour serveurs grâce à ses gammes Epyc, pourrait à son tour récupérer un savoir-faire dans les FPGA en jetant son dévolu sur un autre spécialiste du domaine, Xilinx.

Le Wall Street Journal rapporte que des discussions en vue d'un rachat sont en cours pour un montant qui pourrait atteindre 30 milliards de dollars. AMD et Xilinx ont déjà collaboré sur des projets s'appuyant sur les processeurs Epyc et la maîtrise des FPGA pourrait donc ajouter une corde à l'arc d'AMD.

La firme pourrait notammant tirer parti des composants programmables pour optimiser les charges de travail en intelligence artificielle / deep learning grâce aux composants dédiés appuyant ses propres processeurs Epyc

Avec Nvidia qui cherche à racheter ARM pour 40 milliards de dollars avec un gros focus sur les datacenters et l'intelligence artificielle, AMD tente aussi peut-être d'élargir son horizon et d'avoir suffisamment de traction pour résister à cette nouvelle menace potentielle.