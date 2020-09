Nvidia sur le point finaliser le rachat de ARM pour 40 milliards de dollars MAJ : officiel

MaJ 09:00 : Nvidia confirme le rachat de ARM pour 40 milliards de dollars et sa volonté de l'associer à son activité d'intelligence artificielle. Softbank conservera une participation minoritaire de moins de 10%.

Malgré l'énorme enjeu stratégique porté par ARM, entreprise dont la propriété intellectuelle est au coeur de milliards d'appareils mobiles, le groupe Nvidia serait bien sur le point de finaliser son acquisition auprès du groupe japonais Softbank.

Le Wall Street Journal rapporte que le spécialiste des cartes graphiques et désormais des composants pour intelligence artificielle arriverait au bout de négociations portant sur une transaction d'au moins 40 milliards de dollars.

L'accord final pourrait être annoncé en ce début de semaine mais il faudra encore attendre le feu vert des différents régulateurs internationaux. Mais alors que Softbank n'était pas directement lié à la création de puces, Nvidia pourra mettre à son profit le savoir-faire obtenu.

La question se pose de savoir si les autres entreprises conserveront le même accès à la propriété intellectuelle de ARM, présente au sein des coeurs CPU des smartphones , contrôleurs et objets IoT, sans compter les différentes catégories développées au fil des ans pour élargir son horizon (GPU, NPU...).

Au-delà des implications pour les produits grand public, les observateurs notent que Nvidia pourrait trouver dans le rachat de ARM un nouveau relais de croissance pour son activité en matière d'intelligence artificielle et de création de composants pour datacenter, ce qui lui permettrait d'aller plus loin que les produits purement GPU.

Elle complèterait notamment sa précédente acquisition de Mellanox pour prendre des parts de marché dans les composants pour datacenter tout en profitant de la position favorable mais encore fragile de l'architecture ARM dans ce domaine.

Et il y a bien sûr d'énormes opportunités à contrôler ARM dans le domaine de l'automobilité connectée et autonome, un segment dans lequel Nvidia est bien présent grâce à plusieurs produits comme les processeurs Tegra et les systèmes autonomes Drive PX.

Toute la question sera donc de savoir si les régulateurs valideront le rachat par Nvidia ou s'ils demanderont des garanties pour maintenir l'équilibre du marché et l'accès des entreprises à la propriété intellectuelle d'ARM.