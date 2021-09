Pilotes AMD Radeon : overclocking automatique, support Windows 11 et SMA pour Radeon RX 5000

Avec son nouveau pilote Radeon Adrenalin 21.9.1, AMD apporte le support pour Windows 11 et une méthode d'overclocking simplifiée pour les configurations Radeon RX 6000 avec Ryzen 5000.

La plate-forme Windows 11 devant débarquer le mois prochain et un certain nombre d'utilisateurs testant les builds via le programme Windows Insider, AMD met à jour son logiciel Radeon Software pour en assurer le support.

C'est donc l'occasion avec Radeon Adrenalin 21.9.1 de profiter des optimisations apportées aux différentes fonctionnalités, comme Radeon Boost, Radeon Anti-Lag ou Radeon Image Sharpening pour améliorer les performances et réduire les temps de latence.

Ce n'est pas tout puisque le nouveau pilote va simplifier l'overclocking des cartes graphiques Radeon en intégrant toutes les fonctions en un seul onglet pour en faciliter l'utilisaton .

On y trouvera une fonction d'overclocking automatique qui améliorera les performances du simple clic d'un bouton pour profiter au mieux de la puissance des cartes graphiques Radeon et des processeurs Ryzen d'AMD.

Enfin, le pilote Radeon Adrenalin 21.9.1 apporte la gestion du Smart Access Memory aux cartes graphiques Radeon RX 5000 en association avec un processeur Ryzen 5000.

Annoncée initialement avec les Radeon RX 6000, cette fonction ajoute quelques pourcents de performances en plus aux cartes graphiques AMD lorsqu'elles sont utilisées avec des processeurs Ryzen 5000.

Enfin, AMD continue d'étendre le support du FSR ou FidelityFX Super Resolution, qui permet d'augmenter le framerate par upscaling, à de nouveaux jeux parmi lesquels Deathloop, World War Z, Aftermath, JX3, F1 2021 et No Man's Sky.