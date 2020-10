AMD Radeon RTX 6900XT / RX 6800XT / RX 6800 : les cartes graphiques RDNA 2 officialisées pour du jeu en 4K

Alors que Nvidia a commencé à commercialiser ses cartes graphiques RTX 30 sous architecture Ampere, c'est au tour d'AMD de dévoiler son jeu avec la présentation de sa famille de cartes graphiques Radeon RX 6000.

Celle-ci exploite la nouvelle architecture RDNA 2 avec gravure en 7 nm que l'on retrouvera aussi pour la partie graphique des consoles de jeu de nouvelle génération, Playstation 5 de Sony comme Xbox Series X et S de Microsoft.

Elle promet une nouvelle progression des performances avec notamment une performance par watt améliorée de 50% par rapport à RDNA (architecture des Radeon RX 5000) qui était elle-même améliorée de 50% par rapport à GCN.

Et si le noeud de gravure est le même, AMD s'est efforcé d'améliorer différents compartiments : améliorer les performances des coeurs graphiques, optimiser les chemins prédictifs et l'équilibrage du pipeline d'instructions et intégration d'un Infinity Cache qui va doper la bande passante sans pour autant consommer plus.

AMD assure ainsi être en mesure de faire tourner les coeurs graphiques de RDNA 2 avec 30% de fréquence en plus pour la même consommation d'énergie. La firme confirme en outre que son architecture supporte DirectX Raytracing, le VRS (Variable Rate Shading) ainsi que DX 12 Ultimate et l'API DirectStorage, déjà utilisé pour la fonctionnalité RTX IO.

Et déjà, AMD évoque la préparation de RDNA 3 qui devrait cette fois changer de noeud de gravure tout en profitant des avancées réalisées avec RDNA 2.

AMD Radeon RX 6800XT / RX 6800

Le coeur de la gamme Radeon RX 6000 sous RDNA 2 repose sur les cartes graphiques Radeon RX 6800XT et Radeon RX 6800.

La Radeon RX 6800XT intègre 72 CU et offre des fréquences de 2015 MHz en base et 2250 MHz en Boost avec 128 Mo d'Infinity Cache et 16 Go de mémoire GDDR6, pour un TBP de 300W.

Elle permettra de jouer en 4K à plus de 60 fps sur de nombreux titres et permet du 100 à plus de 200 fps en jeu 1440p, souvent à égalité avec la RTX 3080 de Nvidia ou légèrement au-dessus.

Mais la série Radeon RX 6000 a quelques armes secrètes sous le coude comme le Rage Mode qui permet, en conjonction avec un processeur Ryzen RX 5000, d'offrir un accès mémoire privilégié (Smart Access Memory) donnant un petit coup de pouce supplémentaires aux performances :

On pourra également compter sur les outils de réduction de latence d'AMD Freesync (Radeon Anti-Lag, Radeon Boost...) pour grappiller encore quelques millisecondes.

De son côté, la carte graphique Radeon RX 6800 propose 60 CU avec des fréquences de 1815 MHz en base et 2105 MHz en Boost. Comme la version XT, elle dispose de 128 Mo d'Infinity Cache et de 16 Go de mémoire GDDR6, avec un TBP ramené à 250W.

De quoi la mettre au niveau de la RTX 2080 Ti en terme de performances (et dont en principe de la RTX 3070 sous Ampere) en jeu 4K 60 fps et d'offrir plus de 100 fps en jeu 1440p.

AMD Radeon RX 6900XT, la nouvelle référence face à la RTX 3090

Le chef de file de la nouvelle famille AMD Radeon RX 6000 n'est autre que la carte graphique Radeon RX 6900XT qui offre une configuration avec 80 CU, des fréquences de 2015 MHz en base et 2250 MHz en boost, toujours avec 128 Mo d'Infinity Cache et 16 Go de mémoire GDDR6, pour un TBP de 300W.

La CEO d'AMD Lisa Su n'a pas manqué de signaler que la carte était plus compacte et moins gourmande en énergie que la RTX 3090 qu'elle vient pourtant défier en jeu 4K.

Prix et disponibilité

AMD va d'abord lancer les Radeon RX 6800 XT et RX 6800. La disponibilité est fixée au 18 novembre avec des tarifs respectifs de 649 dollars et 579 dollars.

La carte graphique Radeon RX 6900XT sera pour sa part commercialisée à partir du 8 décembre 2020 pour un tarif de 999 dollars.