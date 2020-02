AMD Radeon Pro W5500 / W5500M : la carte graphique pour station de travail

Après avoir été au coeur des cartes graphiques grand public, l'architecture Navi gravée en 7 nm d'AMD et sa plate-forme RDNA ont trouvé place dans les GPU pour station de travail avec une première proposition Radeon Pro W5700 annoncée en novembre 2019 et complétée d'une version spéciale Radeon Pro W5700X présente dans le nouveau Mac Pro.

La firme étend cette série avec une Radeon Pro W5500 / W5500M ramenée à 22 CU (Compute Units) au lieu de 36 pour la W5700 et une capacité de traitement de 5,35 TFLOPS en précision FP32, contre 8,89 TFLOPS pour la W5700.

Elle embarque 8 Go de mémoire GDDR6 (4 Go pour la W5500M) avec bus limité à 128-Bit (256-Bit pour la W5700) et bande passante jusqu'à 224 Go/s au lieu des 448 Go/s de sa grande soeur.

La version desktop consommera 125W de puissance tandis que l'option mobile W5500M est limitée à 85W. Comme les autres Radeon Pro, les cartes graphiques Radeon Pro W5500 et W5500M ont une vocation professionnelle (ingénieurs, designers) et créative avec la mise en avant des capacités multitâche et une efficience énergétique optimisée grâce à RDNA.

On trouvera toujours en outre les pilotes Radeon Pro Software avec des optimisations pour les environnements de calcul et des certifications spécifiques, ainsi que l'AMD Remote Workstation pour accéder à distance aux stations de travail.

AMD annonce une disponibilité de la carte graphique Radeon Pro W5500 pour ce mois de février 2020 à un tarif de 399 dollars, soit un palier en-dessous de la W5700 et ses 799 dollars. La version mobile W5500M sera proposée dans les stations de travail de ses partenaires durant le printemps 2020.