AMD Radeon Pro W6000 : les cartes graphiques pour station de travail passent en RDNA 2

Les fuites avaient déjà trahi l'existence d'un renouvellement dans la gamme Radeon Pro avec le passage à l'architecture RDNA 2 et au GPU Big Navi gravé en 7 nm. AMD dévoile la gamme Radeon Pro W6000 pour utilisateurs professionnels, ingénieurs et créatifs avec les avancées de l'Infinity Cache et du Smart Access Memory et des Compute Units (CU) annoncés comme 46% plus performants que ceux de la génération précédente.

Les CU supportent l'accélération hardware pour le raytracing et le VRS (Variable Rate Shading) pour du rendu photoréaliste.en temps réel. On trouvera également la fonction Radeon Pro Viewport Boost et les cartes graphiques Radeon Pro ont reçu les certifications de stabilité et de fiabilité pour un usage destiné aux stations de travail.

Trois modèles sont annoncés dans la gamme Radeon W6000, composée de :

Radeon Pro W6800 (60 CU / Navi 21 / 32 Go de GDDR6)

(60 CU / Navi 21 / 32 Go de GDDR6) Radeon Pro W6600 (28 CU / Navi 23 / 8 Go de GDDR6)

(28 CU / Navi 23 / 8 Go de GDDR6) Radeon Pro W6600M (28 CU / Navi 23 / 8 Go de GDDR6) pour PC portables.

La Radeon Pro W6800 obtient une capacité de traitement de 17,83 TFLOPS en précision FP32 et 35,66 TFLOPS en précision FP16, tandis que les Radeon Pro W6600 / W6600M atteignent 10,4 TFLOPS en FP32 et 20,8 TFLOPS en FP16.

Le design correspond à ce qui avait fuité au début du mois d'avril, avec comme connectique 6 ports mini-DisplayPort 1.4 pour la Radeon Pro W6800 et 4 ports mini-DisplayPort 1.4 pour la Radeon Pro W6600.

Si la différence de configuration et de performance est nette entre le deux cartes graphiques, le prix l'est aussi : 2250 dollars pour la Radeon Pro W6800 contre 650 dollars pour la Radeon Pro W6600.

La gamme AMD Radeon Pro W6000 est disponible dès à présent. Pour la version Radeon Pro W6600M, la disponibilité est annoncée pour le mois de juillet avec pour commencer une présence dans la station de travail HP Fury ZBook G8.